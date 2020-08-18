Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımına devam: Politika faizi yüzde 8.25 ama yüzde 11.3'ten para verdi

Parasal sıkılaştırma politikasını sürdüren Merkez Bankası, Salı günü “geleneksel yöntemle” düzenlediği repo ihalesinde bankalara yüzde 11.3 faizden 10 milyar TL verdi.

Neden önemli?

Geleneksel yöntemle düzenlenen ihalelerde faiz, bankalar tarafından belirleniyor. Politika faizini oluşturan haftalık reponun faizi ise sabit. Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Bu oran enflasyonun çok altında olduğu için Merkez Bankası gevşek para politikası izlemekle eleştiriliyordu.

Merkez Bankası, doların yükselişi karşısında para politikasını sıkılaştırmak için politika faizini artırmak yerine haftalık repo ihalelerine ara verip piyasaya para verdiği aylık repo, gecelik faiz gibi diğer kanalları kullanmaya başlamıştı. Böylece Merkez Bankası’nın fonlama maliyeti yükseldi. Bu politika uzmanlar tarafından “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılıyor ve politika faizini artırmak yerine dolaylı yoldan yapıldığı için yeterince etkin olmadığı belirtiliyor.

İstikamet geç likidite penceresi

Öte yandan Merkez Bankası bu sabah aldığı bir kararla bankaların, bankalar arası piyasadan gecelik vadede borç alabilme limitlerini de yarıya düşüreceğini açıkladı. Bu da, piyasaya verilen parayı kısıtladığı için sıkı para politikasının bir başka adımı olarak değerlendirildi. Merkez Bankası’nın bu kararla bankalara, yüzde 11.25 seviyesindeki “geç likidite penceresi”ni kullanmaya yönelme mesajı verdiği belirtildi.