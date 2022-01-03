Merkez Bankası'ndan ihracat bedeli için uygulama talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı uygulama talimatına göre, ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

TCMB talimatının kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İharacat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım-Satım Belgesi'ne bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre banka nezdinde Merkez Bankası adına dolar, euro ve sterlin hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, TCMB işlem kuru üzerinden satın alınacak.

Döviz alış işlemleri karşılığı TL tutarları TCMB tarafından bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 1730'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise TL tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

Uygulama talimatı bugün yürürlüğe girdi. Uygulama talimatını TCMB Başkanı yürütecek.