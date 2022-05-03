Merkez Bankası'ndan Hazine'ye yapılan ilk çeyrek temettü ödemesi son 2 senedeki yıllık ödemeyi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni yayımladığı ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ile diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin tabloda Merkez Bankası'ndan Hazine'ye yapılan temettü ödemesi dikkat çekti.

Geçmiş yılların yanı sıra bu yılın ilk çeyreğindeki (ocak, şubat, mart) gelirlere ilişkin verilerin de yer aldığı tabloya göre, Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri birinci çeyrekte 54.3 milyar TL oldu. Bu bankadan elde edilen temettü geliri 2020 yılında 44.4 milyar TL, geçen yıl da 35.7 milyar TL olmuştu.

Böylece bu yılın ilk çeyreğinde Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri, son 2 yıldaki yıllık gelirlerinin de üzerine çıkmış oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre ayrıca 2022 yılının birinci çeyreğinde elde edilen 54.6 milyar liralık vergi dışı gelirlerin büyük bir bölümünü de Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri oluşturdu.

KİT'lerden 318 milyon

Merkez Bankası dışında KİT’lerden elde edilen hasılat payları birinci çeyrekte 318.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun detaylarına bakıldığında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) 186.5 milyon TL, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden de 131.5 milyon TL geldi.

Diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da ilk çeyrekte 2.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun 1.8 milyon TL’si Ziraat Bankası’ndan. Böylece vergi dışı gelirler kapsamında yılın birinci çeyreğinde elde edilen toplam gelir Merkez Bankası’ndan elde edilen temettü geliri sayesinde son iki yıldaki toplam gelirleri de aştı. 2020’de KİT’ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirler 47.5 milyar TL, geçen yıl da 40.1 milyar TL olmuştu