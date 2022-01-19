Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 40-45 milyar lira aktarılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu 3 Şubat'ta "2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması" amacıyla olağanüstü toplanacak.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası’nın 2021 yılı vergi öncesi karının 60 milyar lira seviyesinde olmasını hesaplayan analistler önceki yıllardaki gelişmelere dayanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 40-45 milyar lira seviyesinde kar payı dağıtmasını öngörüyor.

Ayrıca birikmiş ihtiyat akçesini de kara katılarak dağıtılacak.

130 milyar dolarlık değişim

Diğer yandan TCMB verilerine göre 30 Aralık'ta -178 milyar TL olan değerleme hesabı 31 Aralık'ta -54 milyar TL oldu. Bu hesapta 31 Aralık tek günde yaşanan değişim 124 milyar TL oldu. Diğer kalemlerde ise 30 Aralık'ta 70 milyar TL değeri 31 Aralık'ta -60.2 milyar TL oldu. Bu kalemde de tek günlük değişim 130.2 milyar TL oldu. Her iki kalem de TCMB'nin geçmişte Hazine'ye kâr payı dağıtımı yaptığında ya da yapmaya hazırlandığında ancak bu denli yüksek bir değişim göstermişti.

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