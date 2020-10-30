Merkez Bankası'ndan farklı bir sıkılaştırma adımı, fonlamada yüzde 14.75'in ağırlığı artıyor

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda bugün gecelik fonlama sağlamayacağını açıkladı. Adım ile birlikte geç likidite penceresi (GLP) kullanımının artması ve fonlama kompozisyonunun yüzde 14.75 seviyesinden yapılan kısmının fonlamanın artık büyük bölümünü oluşturması bekleniyor.

Banka her sabah saat 09.00'da BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda o gün sağlayacağı tutarı açıklıyor. Merkez Bankası bugün ise tutarı sıfır olarak belirledi.

Hali hazırda fonlama kompozisyonunda yüzde10.25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede yüzde11.75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise bugün yapılmayacak olması bankaların yüzde 14.75 seviyesindeki GLP faizine daha çok yönlenmesi anlamına gelecek.

Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre atılan adımlar çerçevesinde bankaların GLP'ye belli tutarlarda yönlendirileceği bekleniyor. Bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal bu hafta enflasyon raporunda yaptığı açıklamalarda, Merkez Bankası'nin 500 baz puan sıkılaştırmaya gittiğini, sıkılaştırmanın halen devam ettiğini söylemişti.

Uysal, "Atılan adımların da etkilerini izleyerek önümüzdeki dönemde politika faizi dahil elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz" demişti.

Merkez Bankası'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Çarşamba günü itibarıyla yüzde13.08 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti 2020'de uygulanan en yüksek orana çıktı. Merkez Bankası'nin bugünkü adımı ve GLP kullanımının belirginleşmesi gecelik faizlerin ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin daha hızlı yükseleceği anlamına geliyor.