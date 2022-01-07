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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a aralıkta rekor döviz satışı

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 3 milyar 358 milyon dolar döviz satışı yaptı

07 Ocak 2022 10:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere aralık ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

Foreks'in haberine göre Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 3 milyar 358 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Böylece 2021 yılının tamamında satılan döviz tutarı 6 milyar 111 milyon dolar oldu. Bu miktarın 5 milyar 584 milyon dolarlık kısmı son iki ayda yapıldı.

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