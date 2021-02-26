Merkez Bankası'ndan bankalara: ATM'lerde 200 TL yerine küçük kupürlü banknotlara yer verin

Merkez Bankası, "enflasyon mücadele kapsamında" bankalardan ATM'lerde 200 TL yerine 5 TL, 10 TL, 20 TL gibi küçük kupürlü banknotlara yer vermesini istedi.

Merkez Bankası (TCMB) dün bankalara "ATM'lerdeki banknotların kupür kompozisyonu" konulu bir yazı gönderdi.

Sosyal medyaya yansıyan yazıda TCMB, bankalardan "ATM'lerde 200 TL'lik kupürlere yer verilmemesini ve küçük kupürlü banknotların ulaşılabilirliği için bu banknotlara daha fazla yer verilmesini" istedi.

"Küçük kupürlü banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamız politikalarına katkı sağlayacaktır"

Yazıda, söz konusu talep, enflasyonla ilişkilendirilerek şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere dolaşımdaki Türk lirası banknotların temiz ve dengeli bir kompozisyon içinde tedavülünün sağlanması Bankamızın asli görevleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında fiyat istikrarını etkileyen tüm unsurlar ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesinde emisyon politikasının şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, piyasadaki kupür dağılımı dengesinin enflasyon beklentisine etkisi de dikkatle takip edilmektedir.

Nakit para ile yapılan alışveriş ve ödemelerin kolay, hızlı ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için düşük kupürlü banknotların (5 TL, 10 TL, 20 TL) yeterli miktarda dolaşıma verilmesi gerekmekte olup, bu hususların sağlanması ise ancak bankacılık sisteminin katkısı ve işbirliği ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Bankamızdan yapılacak nakit çekilişlerinde; küçük kupürlü banknot talebinin artırılması, hanehalkının doğrudan nakde ulaşım kanallarından olan ATM'lerde 200 TL'lik kupürlere yer verilmemesi ve küçük kupürlü banknotların ulaşılabilirliği için bu banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamız politikalarına katkı sağlayacaktır.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilerek konunun bankanızın nakit operasyon birimleri ve şubelerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz."