Merkez Bankası’nda MHP ataması mı: Başkan yardımcısı değişikliğinin şifreleri

Güne yeni bir geceyarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla uyandık: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş Kasım’da, yani Naci Ağbal göreve geldikten sonra Ağbal öncesini “Önceki fonlama gereksiz derecede karmaşıktı” diye eleştirmişti.

Yani Özbaş, Berat Albayrak-Murat Uysal ekibine (Uysal, Ağbal’dan önceki Merkez Bankası başkanıydı) muhalif olduğu için cezalandırıldı mı?

Hayır, tam olarak öyle değil. Çünkü Oğuzhan Özbaş aslında Berat Albayrak’a çok yakın bir isimdi. Öyle ki, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu ile birlikte Abayrak’a danışmanlık yaptığı biliniyordu.

Oğuzhan Özbaş, Mehmet Şimşek’in maliye bakanlığı döneminin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya zamanında Başkan Yardımcısı olarak atanmak istenmiş, ancak Çetinkaya tarafından engellenmişti. Başkan yardımcılığına ancak Çetinkaya görevden alındıktan sonra, Murat Uysal döneminde atanabilmişti. Uysal döneminin kilit isimlerinden biri oldu, dönemin tüm uygulamalarına güçlü destek verdi…

Merkez Bankası’nı iyi tanıyan kaynaklar, Oğuşhan Özbaş’ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen’in getirilmesinde MHP etkisine dikkat çekiyor. Tümen, üst düzey MHP yöneticilerinden birinin akrabası olarak biliniyor… Aynı zamanda AKP’nin kökünü aldığı Milli Görüş çizgisine değil, milliyetçi, ulusalcı düşüncelere daha yakın bir akademisyen olarak tanınıyor…

Bilindiği gibi kısa süre önce de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’na da MHP eski Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu atanmıştı.

Prof. Dr. Semih Tümen, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’na göre daha kıdemli. Murat Çetinkaya döneminde bankanın Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak atanmıştı. Enflasyonla mücadelenin en kritik boyutu olan gıda fiyatları konusunda çalışan Gıda Komitesi’nden sorumluydu. İlginç bir not, bu dönemde Tümen’in Merkez Bankası’nda Albayrak’a yakın olarak bilinen iki başkan yardımcısıyla arası iyi değildi… Bir süre sonra ani bir kararla ayrılarak üniversiteye döndü. Merkez Bankası sonrasında Külliye’de bazı projelere danışmanlık yaptığı da söyleniyor...

Merkez Bankası'nda dengeler değişiyor...