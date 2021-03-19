Merkez Bankası'na ekonomist desteği... Prof. Dr. Kara: Enflasyon açıklandığında yüzde 19’un yüksek bir faiz olmadığını göreceğiz

Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puanlık faiz artırarak yüzde 19’a çıkarması, iktidara yakın Yeni Şafak tarafından “Bu operasyonu kimin adına çektiniz?” manşetiyle eleştirilirken ekonomistlerden destek mesajları geldi. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Mart ve Nisan ayı enflasyonları açıklandığında yüzde 19’un yüksek bir faiz olmadığını göreceğiz” dedi.

Doç. Dr. Orhan Karaca, faizin yüksek olduğu eleştirilerine, “Memlekette pek çok kişi reel faiz diye bir şeyin varlığını unutmuş galiba. Reel faiz, kabaca, nominal faiz eksi enflasyondur. Eğer enflasyon yükseliyorsa nominal faizi de onun üzerinde olacak şekilde arttırmanız gerekir; yoksa başınıza 2020’de yaşananlar gelir. Yurtiçi iktisadi birimler için önemli olan reel faizdir. Dünkü faiz artışına bu gözle bakın” şeklinde yanıt verdi.

Alkin: Merkez Bankası mesaj verdi

Prof. Dr. Emre Alkin, faiz artışını değerlendirirken “Merkez Bankası imkansız değil ama düşük ihtimal olarak 100 baz puanın da üzerindeki böylesi bir faiz artışını büyük bir cesaretle gerçekleştirdi” dedi.

Merkez Bankası’nın bu kararıyla bir anlamda tüm ekonomi aktörlerine de bir mesaj vermiş olduğunu kaydeden Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alkin, “Enflasyon ve döviz kurlarının yükselişi, hayat pahalılığı ve diğer piyasa bozukluklarıyla alakalı olarak nedenlerle uğraşmak yerine sonuçlarla mücadele gerekiyorsa bunu en sert şekilde yaparım mesajını verdi. Siz ekonomik sorunların sebepleriyle uğraşmazsanız ben de sonuçlarıyla uğraşır ve en sert şekilde müdahale ederim demek istiyor" yorumunu yaptı.



JP Morgan: Proaktif duruş

Amerikan yatırım bankası JP Morgan ise Merkez Bankası’nın emtia fiyatlarında küresel yükseliş, Türkiye’deki kredi büyümesi ve uygulanan politikanın itibarıyla ilişkili kuşkulara karşı proaktif davranarak güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.