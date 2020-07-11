Merkez Bankası’na bankaların bilgisayar sistemlerine anlık erişim hakkı tanındı!

Merkez Bankası’nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararıyla bankaya, diğer bankaların bilgisayar sistemlerine anlık erişim sağlama imkanı verildi. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşanlığı kararıyla Merkez Bankası’nın esas mukavelesine şu cümleler eklendi: “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir.”

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği’nde yaptığı konuşmada “Devletimiz şu anda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir seviyede piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı” diyerek genel müdürlerden daha fazla kredi vermelerini istemişti.

Bankacılık sektöründe geniş kapsamlı bir ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu da, geçiğimiz Ocak ayında birçok özel ve yabancı bankanın yanı sıra kamu bankalarının da genel müdürlüklerine giderek bilgisayarları ve yapılan işlemleri incelemeye başlatmıştı. Bazı Rekabet Kurumu yetkilileri işlem yapılan masalara oturarak bilgisayarları incelemiş ve zaman zaman daha fazla bilgi de istemişti.