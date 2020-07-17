Merkez Bankası: Konut fiyat endeksi mayısta yüzde 23 arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 23.14 arttı. Konut fiyatları İstanbul'da yüzde 16.9, İzmir'de yüzde 24.8, Ankara'da yüzde 24 arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 23.14 arttı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 6.43 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 oranlarında artı.