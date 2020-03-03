Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerindeki patlamaya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

İhtiyaç kredilerinde son 7 ayda görülen yüzde 30'a varan artış trendinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüketimin tetiklemesiyle son aylarda artmaya başlayan ithalatın ‘cari açık' sorunu yeniden gündeme getirdiğine dikkat çeken bankacılar, düzenlemeyi “makro ihtiyati tedbir” olarak nitelendiriyor.

Faizler yüzde 0.89'a geriledi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Temmuz 2019'da görevine başladığı dönemden bu yana 7 ayda tam 1.375 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. 7 aylık süreçte yüzde 24 olan faiz oranları yüzde 10.75 seviyesine düştü. Gelinen noktada özellikle ihtiyaç kredi faizleri yüzde 0.89'a kadar geriledi. Bu seviyelere en yakın oranlar en son Haziran 2013'te görülmüştü. 2019 başlarında ihtiyaç kredilerinde aylık yüzde 2.5 – yüzde 3 faiz oranları uygulanıyordu. İhtiyaç kredisi faiz oranları 21 Şubat itibarıyla yıllık yüzde 14.144'e kadar geriledi.