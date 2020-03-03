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Ekonomi

Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerindeki patlamaya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

Faiz oranı yüzde 0.89’a kadar geriledi, ihtiyaç kredilerinde 7 ayda 62 milyar liralık artış meydana geldi

03 Mart 2020 07:30

Merkez Bankası'nın (MB) seriye bağladığı faiz indirimlerinin kredi faizlerine yansımasıyla, ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaş ihtiyaç kredisi kullanmak için bankalara koştu. Faiz oranı yüzde 0.89’a kadar geriledi, ihtiyaç kredilerinde 7 ayda 62 milyar liralık artış meydana geldi. Merkez Bankası (MB), tüketim ağırlıklı kredi genişlemesinin önüne yeni bir ‘zorunlu karşılık formülü’ ile geçmeye hazırlanıyor.

MB'nin geçen yıl faiz indirim serisine başladığı 26 Temmuz'dan bu yana bankacılık sektörünün ihtiyaç kredisi hacmi 62.3 milyar lira artarak 278.8 milyar liraya çıktı. Tüketimi artıran dolayısıyla ithalatı tetikleyen kredi genişlemesi MB'yi korkuttu. Zorunlu karşılık oranlarını bankaların kredi büyümesine bağlayan ve bu yolla kredi alanlarını da belirleyen MB, şimdi ihtiyaç kredilerindeki patlamaya karşı tedbir almaya hazırlanıyor. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, sektöre yakın kaynaklar MB'nin, zorunlu karşılık politikasında yapılacak olan değişiklikle ihtiyaç kredilerini frenleyecek bir formül arayışında olduğunu belirtiyor.

İhtiyaç kredilerinde son 7 ayda görülen yüzde 30'a varan artış trendinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüketimin tetiklemesiyle son aylarda artmaya başlayan ithalatın ‘cari açık' sorunu yeniden gündeme getirdiğine dikkat çeken bankacılar, düzenlemeyi “makro ihtiyati tedbir” olarak nitelendiriyor.

Faizler yüzde 0.89'a geriledi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Temmuz 2019'da görevine başladığı dönemden bu yana 7 ayda tam 1.375 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. 7 aylık süreçte yüzde 24 olan faiz oranları yüzde 10.75 seviyesine düştü. Gelinen noktada özellikle ihtiyaç kredi faizleri yüzde 0.89'a kadar geriledi. Bu seviyelere en yakın oranlar en son Haziran 2013'te görülmüştü.  2019 başlarında ihtiyaç kredilerinde aylık yüzde 2.5 – yüzde 3 faiz oranları uygulanıyordu. İhtiyaç kredisi faiz oranları 21 Şubat itibarıyla yıllık yüzde 14.144'e kadar geriledi.

 

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