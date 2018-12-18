Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Konut fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.79 artarken, tüketici fiyatları endeksiyle (TÜFE) arındırıldığında, reel olarak yüzde 14.73 azaldı.

Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Ekim ayı sonuçları açıkladı.

Buna göre yeni konut fiyatları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.63 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.79 arttı. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.63 artarak 226.91 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul’da 0.39 azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0.15 ve 1.82 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.80, 3.26 ve 10.30 arttı. (Tablo)