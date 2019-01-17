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Ekonomi

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.6 arttı

İstanbul, 17 Ocak, (DHA) – Hedonik Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0

17 Ocak 2019 18:00

İstanbul, 17 Ocak, (DHA) – Hedonik Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artarken, tüketici fiyatları endeksiyle (TÜFE) arındırıldığında, reel olarak yüzde 12.35 azaldı.
Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla konut fiyat endeksi araştırması Kasım ayı sonuçları açıkladı.
Buna göre yeni konut fiyatları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 arttı. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 artarak 227.65 seviyesinde gerçekleşti.
Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla 0.65 ve 1.28 azalırken, Ankara’da ise yüzde 0.57 arttı.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.17, 3.35 ve 7.40 arttı. (Tablo)

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