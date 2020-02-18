Merkez Bankası, Hazine'ye para aktardı; bütçe, ocak ayında fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayında bütçe gideri 100.7 milyar TL, gelir 122.2 milyar TL ve fazla 21.5 milyar TL oldu. Merkez Bankası’nın geçen ay gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, 35.2 milyar lirası kâr payı avansı, 5.3 milyar lirası da ihtiyat akçesi olmak üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarılmıştı. Fazlada bu aktarma da etkili oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bütçeye dair bazı detaylar şu şekilde: