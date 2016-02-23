Merkez Bankası'nın hatası yüzünden bedelli askerliğin bedelini ağır ödedi

Bedelli askerlik için Merkez Bankası'na parasını gönderen Hollanda'da ticaret yapan Ertuğrul Günende, ancak banka parayı yanlışlıkla başka bir kişinin adıyla yatırınca hayatı altüst oldu. Günende, asker kaçağı göründüğü için, hatayı düzeltmek amacıyla geldiği Türkiye'de iki kez gözaltına alındığını, yurt dışına çıkamadığı için işinin başına dönemediğini ve icralarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; Hollanda’nın Tilburg şehrinde gıda toptancılığı yapan bir işletmenin sahibi olan Ertuğrul Günende, 2 yıl önce bedelli askerlik için başvuru yaptı. Talebi kabul edilen ve ilk taksitini ödeyen Günende, ikinci taksiti olan 4 bin 722 Euro’yu da 2014 yılı Haziran ayında Hollanda’dan banka aracığıyla Merkez Bankası’na gönderdi. Ancak Günende’nin Merkez Bankası Dövizle Askerlik Şubesi’ne gönderdiği para, kendi hesabı yerine bir hata sonucu Konya’da yaşayan Mehmet O.’nun hesabına yatırıldı. Günende, bir süre sonra konsolosluk aracılığıyla eline ulaşan ödeme emriyle paranın yatırılmadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Merkez Bankası’yla görüşen Günende, hiçbir sonuç alamayınca bir süre sonra asker kaçağı durumuna düştü.

Hatayı düzeltmek için geldi, gözaltına alındı

Hatayı düzeltmek amacıyla Hollanda’daki işlerini bırakıp Türkiye’ye gelen Günende, asker kaçağı olduğu için Antalya Havalimanı’nda uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Elindeki belgelerini gösterip, serbest bırakılan Günende daha sonra geldiği memleketi Denizli’de bir kez daha Jandarma tarafından gözaltına alındı. Günende, aynı şekilde serbest bırakılınca, avukatı Nesibe Gönüldenk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatttı. Günende, asker kaçağı göründüğü için 8 ay boyunca yurt dışına çıkamayınca Hollanda’daki işine de dönemedi, işi ve aile düzeni bozuldu.

Askerlik Şubesi ve Merkez Bankası arasında avukatıyla adeta mekik dokuyan Günende, sonunda paranın kendi hesabına aktarılmasını sağlayıp, terhis belgesini alabildi.

"İş yerim kapandı, aile düzenim bozuldu"

Merkez Bankası’nın yaptığı hatanın hayatını kararttığını belirten Ertuğrul Günende, yaşadığı mağduriyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirterek, "Bu hata yüzünden işimi kaybettim. Asker kaçağı durumuna düştüm ve Hollanda’ya gidemediğim için yaklaşık 1 milyon euro zararım var. İşyerim kapandı, icra geldi. Her şeyimi kaybettim, aile düzenim bozuldu. Başkasının hatası yüzünden iki kez gözaltına alındım" dedi.