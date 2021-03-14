Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Merkez Bankası olağan genel kurul toplantısının 30 Mart’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 Salı günü saat 1400’te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır” denildi. Toplantıya basın mensupları alınamayacak ancak toplantı internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Merkez Bankası, bu yıl olağan genel kurul toplantısını 30 Mart'ta yapacağını açıkladı. 2019 ve 2020'de bankanın kârını Hazine'ye erkenden aktarmak için ocakta olağanüstü genel kurul toplantıları yapılmıştı.

Kârın aktarımı için önceki yıllarda olağanüstü toplanılmıştı

TCMB, 2019 ve 2020 Ocak aylarında alışılagelmişin aksine olağanüstü genel kurul düzenlemiş ve kârının büyük bölümünü avans olarak Hazine’ye aktarmıştı. Bu aktarım haricinde birikmiş yedek akçe aktarımları da gerçekleştirilmişti.

Bu tutarlar 2019 ve 2020 Ocak ayları için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. Ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası TCMB kâr dağıtımı için gereken genel kurulu bu yıl erkene almadı.

TCMB, 2019 öncesindeki uzun yıllar boyunca olağan genel kurullarını mart ayı sonu ya da nisan ayı başında gerçekleştirmişti. TCMB kârlarının Hazine’ye aktarımı da genel kurul sonrası birkaç gün gibi kısa bir sürede gerçekleşiyordu.

Bu yıl kârın 25-30 milyar TL olması bekleniyor

TCMB’nin bu yıl aktarım yapacağı 2020 kârının 2019 için geçen yıl aktarılan tutarın oldukça altında kalması bekleniyor. 2020 yılında 2019 için aktarılan tutar kurumlar vergisi de dahil edildiğinde 55 milyar TL civarındayken, ekonomistler 2020 için bu yıl aktarılacak tutarın 25-30 milyar TL olmasını öngörüyorlar.

TCMB Olağan Genel Kurul’unda görüşülecek gündem maddeleri şöyle:

-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

-Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi

-2020 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması

-Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 14. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile söz konusu İç Yönerge’ye 14/A maddesinin eklenmesi hususunun onaya arzı

-Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması

-Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.