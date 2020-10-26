Merkez Bankası geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor, ortalama faiz yüzde 14.75

Merkez Bankası geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 14.75 basit faizle 5 milyar TL verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit getiri yüzde 14.75 oldu.

Merkez Bankası'nın 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor. Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonunun en üst sınırı geçen hafta gerçekleştirilen PPK sonrasında yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseltilen geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Geleneksel ihalelerde yüzde 14.75'e ulaşan yükseliş ise ortalama fonlama maliyetine kademeli olarak yansımaya devam ediyor.

Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü itibarıyla 13 baz puan daha yükselerek yüzde 12.88'e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altında idi. Bu 500 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

Merkez Bankası'nin politika faizi yüzde 10.25 faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 14.75 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül'de yüzde 11.75 seviyesinde.