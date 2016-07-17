Merkez Bankası'ndan 15 Temmuz önlemleri; bankalara limitsiz likidite verilecek

Merkez Bankası, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla tedbirler alındığını belirterek, “Bankalara gerekli likidite limitsiz olarak sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır” duyurusu yaptı.

Bankalara sağlanan gün içi likidite imkânının, komisyon oranının sıfır olarak uygulanacağı kaydedildi. TCMB, bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerinin gerektiğinde artırılabileceğini ve kullanım şartlarında (teminat ve maliyet) iyileştirmeye gidilebileceğini duyurdu.

Merkez, piyasa derinliği ve fiyat oluşumlarının yakından takip edileceğini, gerekli görülmesi halinde finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.