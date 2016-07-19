Merkez Bankası faizi çeyrek puan düşürdü

Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan indirerek yüzde 8.75'e çekti, politika faizi ve alt bant değişmedi.
MB Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında koridorun üst bandında 25 baz puan indirim yaptı. TCMB, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirdi.
TCMB geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 10,50'den yüzde 10,25'e indirdi.
Piyasadaki beklentiler darbe girişiminin ardından üst bantta temkinli faiz indirimi olması yönündeydi. Banka, geçen ayki PPK toplantısında koridorun üst bandını 50 baz puan düşürmüştü.
İndirim bekleniyordu
Reuters'ın 19 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre
8 katılımcı koridorun üst bandında 25 baz puan indirim bekliyor. 6 katılımcı 50 baz puan indirim bekliyordu.