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Ekonomi

Merkez Bankası faizde indirime gitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tatlıya bağladık' açıklaması sonrası gözler Merkez'in faiz kararına çevrilmişti

17 Mart 2015 16:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranınında indirime gitmedi. Merkez, bu kararı ile yüzde 7.50 oranında olan faizi sabit tutmuş oldu. Böylece, faizler piyasanın beklentisi doğrultusunda indirime gitmemiş oldu. 

MB, politika faiz oranını yüzde 7,50'de, faiz koridorunun üst bandını yüzde 10,75'te tuttu.

Banka, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te ve açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 10,25'te sabit tuttu. 

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kuru gevşedi. Dolar, 2.6080'e kadar geriledi.

 

Erdoğan 'tatlıya bağladık' demişti

 

4 Şubat'ta çeyrek puanlık faiz indirimine giden Merkez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Doların tarihi rekorlara imza atması sonrası ekonomi zirvesi toplanmış ve Erdoğan'dan "tatlıya bağladık" açıklaması gelmişti.

 

Ekonomistlerin beklentisi neydi?

 

CNBC-e'nin düzenlediği kotasyon anketine katılan 24 ekonomistin 22'si bu ay faizlerde değişiklik beklemediğini dile getirmişti. 2 ekonomist politika faizinde, 2 ekonomist alt bantta, 2 ekonomist ise üst bantta indirim beklerken, beklenti 25 baz puan düzeyinde bulunuyordu.

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