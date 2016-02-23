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Ekonomi

Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi

Analistler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi

23 Şubat 2016 15:44

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği  toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Merkez, politika faizini 7.50'de sabit bıraktı.

TCMB faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7.5, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 10.75 seviyesinde tuttu.

Finansgündem'de yer alan habere göre, analistler faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu kararları ile ilgili açıklama yapıldı.
 
Bankadan yapılan açıklamada, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakıldığı belirtildi.
 
Buna göre, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 7.25, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 7.50, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 10,75 olarak kaldı.

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