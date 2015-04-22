Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını değiştirmedi. Politika faizi yüzde 7.50'de sabit kaldı.

MB, faiz koridorunun üst bandını yüzde 10,75, alt bandını yüzde 7,25 düzeyinde tuttu. Merkez Bankası bankaların gecelik borçlanma imkanı faizini yüzde 10,25'te tuttu.

CNBC-e anketine katılan ekonomistler faizde değişikliğe gidilmesini beklemiyordu, böylece piyasada bir sürpriz yaşanmadı.

Karar sonrası dolar 2.68'den 2.72'ye yükseldi

Güne sakin başlayan dolar, karar açıklandığında 2.6820 TL düzeyindeydi. Faiz kararı sonrası dolar kuru saat 14.30'da 2.71 düzeyini aştı... Piyasa kararı beklemesine karşın dolarda 4 kuruşluk bir yükseliş yaşandı... Dolar 14.30 itibariyle 2.7230'dan işlem görüyor...

Yatay seyreden borsa ise ilk seansı 84 bin 659 puan düzeyinde kapamıştı, açılışla birlikte biraz gerileyerek14.30'de BIST 100 endeksi 500 puan düşüle 84 bin düzeyinin altına geriledi.

'Bundan sonrası için enflasyona bakılacak'

Para Polikası Kurulu (PPK) şu açıklamayı yaptı:

"Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir. Öte yandan küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarında ölçülü bir artışa gidilmesinin ve döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim yapılmasının finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."