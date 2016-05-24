Merkez Bankası, faizde bu ay da indirime gitti

Erdem Başçı'dan görevi devralan Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı ilk Para Politikası Kurulu'nda faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yapan Merkez Bankası, Mayıs ayında da 50 baz puanlık indirime gitti, politika faizi ve alt bandı yine sabit bıraktı.

Bu kararla, üst bant olan gecelik borç verme faizi yüzde 9,50’ye indi. Alt bant olan gecelik borçlanma faizi yüzde 7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7,5’te sabit kaldı. Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 2.81'e geriledi.

Yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 6.6 seviyesine kadar gerilemesinin desteği ve hükümet kanadından faiz indirim çağrılarının devam etmesiyle Merkez Bankası'nın (TCMB)bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TL'de son dönemde görülen değer kaybına rağmen koridorun üst bandında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 11 katılımcı koridorun üst bandında 50 baz puan, dört katılımcı 25 baz puan indirim beklerken, üç katılımcı değişiklik öngörmüyor. Ankete katılan kurumların tamamı politika faizi ve koridorun alt bandının sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7.5 seviyesinde tutarken, Nisan'da koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 10 seviyesine çekti.