Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi 100 baz puan daha indirilerek yüzde 15'e düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Faiz, yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Karar sonrası Dolar/TL kuru 11'e yaklaştı.

Reuters haber ajansının anketine göre de TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre de TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyordu.

Aynı zamanda ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti %15 seviyesinde oluştu.

TCMB, Ekim ayındaki PPK'da politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuştu.

Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19,89 olarak açıklanmasına rağmen TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı eleştirilerinin yöneltilmesine neden oluyor.

'Çekirdek enflasyon gelişmeleri değerlendirildi'

TCMB'nin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

"İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

"Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

"Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir.

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."