Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Kara: Aktif rasyosu tamamen kaldırılmalı

Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için getirilen “aktif rasyosu”nun BDDK tarafından gevşetilmesiyle ilgili olarak Twitter'da yaptığı değerlendirmede, “Kredilerin zorunlu karşılık ve aktif rasyosu ile teşvik edilmesi kredi/mevduat oranını artırarak bankaların bilanço kalitesini zayıflatabiliyor. İşin ironik yanı bunun düzenleyici otoritelerce yapılması. Bugün bu konuda geri adım atılması olumlu oldu. Tamamen kaldırılsa daha iyi olur” dedi.

Kara, krediler hızlanınca cari açığın arttığını, çünkü kredilerdeki hızlı artışın bir kısmının dayanıklı tüketim gibi ithal bileşeni yoğun mallara gittiğini, bunun da ithalatı artırarak cari açığa neden olduğunu vurguladı.