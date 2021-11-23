Eski Merkez Bankası başekonomisti Kara: Daha standart politikalara dönülmediği takdirde kontrollü bir kambiyo rejimine doğru gidilebilir

Eski Merkez Bankası başekonomsiti Hakan Kara, artan döviz kurlarına ilişkin olarak "Daha standart politikalara dönülmediği takdirde kontrollü bir kambiyo rejimine doğru gidilmesi söz konusu olabilir. Maalesef o aşamaya doğru ilerliyoruz"

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kara, “Dalgalı kur rejimi uygulanan bir ekonomide merkez bankasını devre dışı bırakırsanız sistemin dengesizliğe gideceği aşikâr” dedi.

TL’nin hiç olmadığı kadar sahipsiz durumda olduğunu ve göz göre göre ülkenin finansal istikrarsızlığa doğru sürüklendiğini belirten Kara, “Güven kalmadığında bir safhadan sonra artık faiz artışı da çözüm olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla daha standart politikalara dönülmediği takdirde kontrollü bir kambiyo rejimine doğru gidilmesi söz konusu olabilir. Maalesef o aşamaya doğru ilerliyoruz. Umarım daha fazla kalıcı tahribat olmadan yol yakınken bu ısrardan vazgeçilir” dedi.