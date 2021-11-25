Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu'nun (PPK) özetini yayımladı. PPK metinde enflasyonun kısa vadede oynak bir seyir izlemesinin beklendiğini ifada edildi. Merkez Bankası 21 Ekimde politika faizini 100 baz puan indirmişti.

PPK metninde ayrıca ekim ayındaki enflasyonda enerji ve tütün gruplarındaki fiyat artışlarının etkili olduğu aktarıldı.

PPK özetinde şu ifadeler yer aldı:

"Gıda grubu yıllık enflasyonunda bir miktar gerileme gözlenmesine rağmen yüksek seviyeler korunmuştur. Türk lirasındaki gelişmeler, süregelen emtia fiyat artışları ve arz kısıtlarının devamıyla üretici enflasyonu alt gruplar genelinde yükselmiştir.

Enerji fiyatları Ekim ayında yüzde 4,58 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 2,99 puan yükselişle yüzde 25,76 olmuştur. Bu dönemde, uluslararası enerji fiyatları ABD doları bazında güçlü bir artış kaydetmiş, Türk lirasındaki görünüm ile birlikte akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt kalemlerinde yüksek aylık fiyat artışları izlenmiştir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir.

"Döviz rezervlerindeki artış finansal istikrarı olumlu etkileyecektir"

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."