Merkez Bankası: Enflasyonda görülebilecek oynaklıklar risk oluşturmaya devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu Toplantısı (PPK) metnini yayımladı.

Merkez Bankası, 12 Ağustos'ta politika faizini yüzde 19'da sabit bırakmıştı.

"Temmuzda gıda fiyatlarındaki artış enflasyonda belirleyici olmuştur"

TCMB'nin PPK metninde enflasyonda görülebilecek oynaklıkların, enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği ve temmuz enflasyonunda yaşanan artışta gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelere ilave olarak, bazı ürünlerde iklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle Temmuz ayında gıda fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."

"TCMB, elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"

TCMB açıkladığı toplantı metninde ise bankanın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği mesajı yinelendi. Buna ek olarak TCMB metninde " Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" ifadesine yer verildi.