Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocakta yıllık yüzde 48,7 olarak gelen enflasyona ilişkin değerlendirmelerini içeren Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı.

Raporda enflasyona en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiği belirtilirken, döviz kurlarının ocak ayında istikrarlı bir görünüm sergilediği aktarıldı.

TCMB'nin raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir. Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir.

Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi

yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir.

Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir.

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir.

Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürmüştür.

Hizmet enflasyonu ise ulaştırma, lokanta-otel, sağlık ve bakım-onarım alt grupları öncülüğünde

yükselmiştir.

Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Başta enerji ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan artışlar ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmüştür.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerindeki yükseliş devam etmiştir"

Enflasyonda 19 yılın zirvesi aşıldı

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ocakta aylık artış 10,11 olurken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 48,7'ye geldi. Böylece aralıktaki yüzde 36,08'lik 19 yılın zirvesi aşılmış oldu.

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG gruba göre ise enflasyon aylık yüzde 15,53 olurken, yıllık bazda 114,87'e yükselmişti.

TIKLAYIN: 19 yılın zirvesi aşıldı: Enflasyon ocakta yıllık yüzde 48,7'ye yükseldi

TIKLAYIN: ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114,87 oldu