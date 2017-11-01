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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.7'den 9.8'e yükseltildi

01 Kasım 2017 13:52

2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.7'den yüzde 9.8'e, 2018 yüzde 6.4'ten 7'ye yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 9,3 ila yüzde 10,3 aralığında orta noktası yüzde 9,8, 2018 yılı sonunda ise yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 aralığında orta noktası yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. 

Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

 

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