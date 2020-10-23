Merkez Bankası enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 28 Ekim'de fiziksel ortamda gerçekleştirecek

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ekim'de İstanbul Ümraniye'de fiziksel ortamda gerçekleştirecek. Toplantıda Başkan Murat Uysal bir sunum yapacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 1030'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" dendi.

Merkez Bankası dünkü PPK toplantısında politika faizini aynı seviyede tutarken, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti.

Bankanın bu kararı, uzun süredir yatırımlarını Türkiye'den çeken ancak geri dönmek için 'yeşil ışık' bekleyen yabancı yatırımcıları da şaşırttı. Analistler bu politika ile bankanın rezevlerini tüketmeye devam etmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 16 Ekim haftasında 18.42 milyar dolar olarak hesaplandı.