Merkez Bankası: Enflasyon artışında enerji fiyatları etkili oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül enflasyonuna ilişkin raporunu yayımladı.

TCMB, eylül enflasyonunda artışta enerji fiyatlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

TCMB'den yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Bu dönemde petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki artışlarla birlikte uluslararası enerji fiyatları olumsuz bir görünüm kaydetmiştir. Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıları sınırlasa da, yurt içi enerji fiyatları şebeke suyu ile kömür ve odun gibi katı yakıt fiyatları kaynaklı olarak artmıştır.

"Gıda enflasyonu yaz aylarındaki yüksek seviyesini korudu"

TCMB gıda fiyatlarının ise yaz aylarında yüksek seyrini koruduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaz aylarında hızlanan gıda yıllık enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerileyerek yüksek seviyesini korumuştur. Temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı tüketim mallarında bir önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle yavaşlamıştır."

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