Enflasyon eylülde yıllık yüzde 19.58 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon eylülde aylık yüzde 1.55 artarken, yıllık olarak 19.58 olarak gerçekleşti.

Aralık ayına göre yüzde 13,04 olarak gerçekleşen enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 16,78

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) eylülde aylık yüzde 1,51, yıllık yüzde 16,98 olarak açıklandı. Bir önceki ayda çekirdek enflasyon 16,78 düzeyindeydi.

Yıllık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en düşük artış giyim ve ayakkabıda yaşandı

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.