Merkez Bankası en fazla dövizi Uysal döneminde sattı; Kavcıoğlu 7.9 milyar dolarlık alım yaptı

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Merkez Bankası’nda hangi başkan döneminde ne kadarlık döviz alım satımı yapıldığını inceleyen bir yazı kaleme aldı. Paraanaliz’de yer alan incelemeye göre nette Süreyya Serdengeçti’nin başkanlığı döneminde 45 milyar dolar, Durmuş Yılmaz’ın başkanlığı döneminde ise 31 milyar dolarlık alım yapıldı.

En fazla döviz satışı ise 128 milyar dolar tartışmalarına konu olan Murat Uysal’ın başkanlığı döneminde gerçekleşti. Rota’nın verdiği bilgiye göre Uysal’ın 2019 ve 2020 yıllaranı kapsayan başkanlığı döneminde nette 71.7 milyar dolarlık rezerv satışı gerçekleştirildi.

2011-2016 arasında başkanlık yapan Erdem Başçı döneminde de nette 18.5 milyar dolarlık satış yapıldı.

Murat Uysal’ın yerine geçen Kasım'da göreve gelen ve 2021 Mart ayına kadar görev yapan Naci Ağbal’ın döneminde nette 6.2 milyar dolarlık alım yapıldı.

Geçen Mart’tan beri görevde olan mevcut Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun döneminde ise nette 7.9 milyar dolarlık alım yapıldı.