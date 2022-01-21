Merkez Bankası duyurdu: Yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı 27 Ocak'ta gerçekleşecek

Piyasalar TCMB'nin 2022 enflasyon tahmini ve dünkü kararına ilişkin detaylar için 27 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna odaklandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla 27 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Piyasa beklentileri enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceğini, ondan önce ise enflasyonun yüzde 40-60 bandına yükseleceği şeklinde.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklenti yüzde 29,75

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25,37 olarak kaydedildi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 oldu.

Türk Lirası geçtiğimiz yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetmişti.