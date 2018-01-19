"Merkez Bankası durumu idare etmeye çalışıyor, enflasyonla sözde mücadele ediyor"

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, dün (18 Ocak 2018) açıklanan Merkez Bankası faiz oranlarının açıklandığı ocak ayı toplantısını hatırlatarak, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini söylüyor ama beklentileri kırmak için gereken radikal adımları atmaktan da çekiniyor" dedi. Sağlam, "Merkez Bankası bildiğimiz ve beklediğimiz gibi; durumu idare etmeye çalışıyor, asli görevi olan enflasyonla sözde mücadele ediyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısında, faiz oranalrında değişikliğe gidilmediğini, gecelik borç verme faizinin yüzde 9.25 seviyesinde, politika faizinin de yüzde 8 seviyesinde sabit kaldığını açıkladı.

TIKLAYIN- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Erdal Sağlam'ın "Enflasyon beklentilerini kıramayan Merkez Bankası" başlığıyla (19 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Merkez Bankası piyasaların beklediği gibi, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası enflasyonun mevcut seviyelerini kabul etmiş görünüyor.

Dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamasında “enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor“ denilerek, bu çerçevede Kurulun para politikasında sıkı duruşun korunmasına karar verdiği belirtildi.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerini kırmak görevi olmasına rağmen Merkez Bankası, bu sözleriyle kıramadığını da kabul etmiş oluyor. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini söylüyor ama beklentileri kırmak için gereken radikal adımları atmaktan da çekiniyor. PPK açıklama metninde yine piyasaların beklediği, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” sözü tekrar yer aldı.

“Gereken kararların alınması” ibaresinin, yine sözde kaldığı biline biline...

Özetle, Merkez Bankası bildiğimiz ve beklediğimiz gibi; durumu idare etmeye çalışıyor, asli görevi olan enflasyonla sözde mücadele ediyor.