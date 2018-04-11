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Ekonomi

Merkez Bankası: Dövizde atak var, nereden geldiğini araştırıyoruz

"Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli"

11 Nisan 2018 16:12

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için “atak” değerlendirmesi yaparak atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi. Çetinkaya, “Araç bağımsızlığımız var. Atmamız gereken adımları atarız” dedi.

Çetinkaya, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ekonomideki son gelişmelere ilişkin basına kapalı bilgilendirme yaptı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre 4 saat süren toplantıda ilk olarak sunum yapan Çetinkaya, şunları kaydetti:

“Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk” dedi. Çetinkaya yaptığı sunumda, “Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir."

Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çetinkaya’nın, muhalefet milletvekillerinin “Merkez Bankası’nın itibarı aşındı” eleştirilerini kabul ettiği, “Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli. İletişimimizde sorun olabilir” dediği öğrenildi.

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