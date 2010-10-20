Merkez Bankası çalışanlarının vakfına rekor haciz

T24- Gelir İdaresi, 6 milyar lirayı bulan vergi cezasında uzlaşmayı reddeden, üyelerine 30 bin lira maaş veren Merkez Bankası Vakfı'na ihtiyati haciz başlattı.



Eski başkanlara 30 bin liranın üzerinde maaş veren Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Sandığı Vakfı, uzlaşma talebini reddettiği vergi cezası nedeniyle ihtiyati hacizle karşı karşıya kaldı. Gelir İdaresi 18 Ekim'de vakfa ihtiyati haciz uyguladı.



Temyize gidecek

Gelirler Kontrolörleri geçen yıl 2002- 2009 dönemi için vakfa 1 milyar 985 milyon lira vergi aslı, 1 milyar 985 milyon lira da vergi cezası çıkarmıştı. Vakıf da Maliye Bakanlığı ile uzlaşmayı reddedip, konuyu yargıya taşımıştı. Vergi cezasının faiziyle birlikte 6 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.



İhtiyati haciz kararı üzerine üyelerine duyuru yapan vakıf vergi tarhiyatlarına karşı açılmış davaların bir kısmının vakıf lehine kabul edildiğini, bir kısmının reddedildiğini, bir kısmında kısmen kabul, kısmen red şeklinde karar verildiğini ancak kararların tümünün vakfa tebliğ edilmediğini belirtti. İhtiyati haciz kararının vakfa tebliğini takiben yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edileceği ifade edildi. Vakıftan 2 bini aşkın kişi maaş alıyor.



Vakıftan maaş alanlar arasında Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Yaman Törüner ve Gazi Erçel de var. Süreyya Serdengeçti ise toplu ikramiye aldığı için vakıftan maaş almıyor. Nisanda emekli olacak Durmuş Yılmaz'ın da emekli ikramiyesini toplu almak ya da maaş gibi iki seçeneği bulunuyor.



