Merkez Bankası bünyesindeki banka meclisi üyeleri artık devlet üniversitelerinde çalışabilecek

Merkez Bankası’nın temel organları, genel kurul, banka meclisi, para politikası kurulu, denetleme kurulu, başkanlık ve yönetim komitesinden oluşuyor. Banka meclisi, Merkez Bankası Başkanı ile genel kurul tarafından seçilen 6 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle Merkez Bankası Yasası’daki bir maddeye düzenleme getirildi. Yayınlanan kararname ile bundan böyle banka meclisi üyeleri devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapabilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, banka meclisinin “para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması” da dahil birçok görevi bulunuyor. Merkez Bankası Yasası’na göre, üyelerin görevleri “özel bir yasaya veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” dayanmadıkça banka dışında özel ya da resmi herhangi bir görev ile birleşemiyor. Yani yasada istisna getiriliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yasada yer alan istisnai koşulu kullandı. Yayınlanan kararname ile bundan böyle banka meclisi üyeleri devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapabilecek.