Merkez Bankası bugün faiz oranını düşürecek

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim’de faiz oranını düşürmeye devam edeceğini açıkladı.

Siluanov Duma toplantısında yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın 27 Ekim’de faiz oranını düşürme eğilimine devam edeceğine eminim” ifadesini kullandı.

Bakan, bütçe açığının düşmesinin Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürmesini sağlayacak önemli koşullardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Ayrıca, faiz oranının düşmesi ve kredi erişiminin artması ekonomik artış için önemli bir koşuldur. Ekonomi bütçe teşviğine dayalı olamaz, ekonominin yatırımı temel alması gerek” dedi.