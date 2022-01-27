Merkez Bankası brüt rezervleri 94 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre Merkez Bankası brüt rezervleri 21 Ocak'la biten haftada 94 milyon dolar arttı.

Geçtiğimiz hafta 70 milyar 702 milyon dolar olan rezervler, söz konusu artışla 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

TCMB altın rezervleri ise 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 549 milyon dolarken 109 milyar 814 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 722 milyon dolar artış gösterirken, geçtiğimiz hafta 7 milyar 547 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 9 milyar 269 milyon dolara geldi.