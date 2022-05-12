Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 621 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 6 Mayıs haftasında TCMB brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 621 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 65 milyar 398 milyon dolar olan rezervler, 6 Mayıs ile sona eren haftada 66 milyar 19 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 466 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 106 milyar 864 milyon dolarken 107 milyar 659 milyon dolar oldu.

Net Rezervler Azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 15 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 17 milyar 10 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 6 Mayıs ile sona eren haftada 14 milyar 995 milyon dolara geldi.