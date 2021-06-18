Merkez Bankası, bir yılda ödenecek dış borçların miktarını açıkladı

Orijinal vadesine bakılmaksızın, nisan sonu itibarıyla vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 190.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 18.2 milyar dolarlık bölümü, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyordu. Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 20.5, Merkez Bankası’nın payı yüzde 12.5, özel sektörün payı da yüzde 60 düzeyindeydi. Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.5 artışla 144.7 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 58.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 5.5 artarak 62.3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 2.5 azalarak 8.7 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 azalarak 20.1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4.5 artışla 13.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da aynı dönemde yüzde 1.5 artışla 16 milyar dolara, ithalat borçları da yüzde 6.2 artarak 56.7 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3.5 artarak 26.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.2 artarak 94.3 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında; parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 5.0 artarak 64 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.1 artarak 80.2 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2020 yıl sonundaki 464 milyon dolardan, Nisan sonu itibarıyla 424 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon dolar düzeyindeydi.