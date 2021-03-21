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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk görüşme; banka müdürleriyle toplanacak

Şahap Kavcıoğlu

21 Mart 2021 12:22

Reuters, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün akşamüstü banka genel müdürleriyle görüşeceğini bildirdi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak. Konuya yakın iki bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken, Reuters TCMB'ye henüz ulaşamadığını belirtildi.

Faizleri yüzde 19'a yükseltmesinin ardından Naci Ağbal dün sabaha karşı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmıştı. 

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