Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk görüşme; banka müdürleriyle toplanacak

Reuters, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün akşamüstü banka genel müdürleriyle görüşeceğini bildirdi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak. Konuya yakın iki bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken, Reuters TCMB'ye henüz ulaşamadığını belirtildi.

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