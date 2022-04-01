Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını belirterek, "Firmaların kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Kavcıoğlu "Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir" ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından "Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi" başlığı altında düzenlenen online toplantıda, Konyalı sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Toplantıda, genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, tüm kesimlerin bu mücadeleye destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu ifade ederek, "Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdik. Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir." diye konuştu.

"Firmalara yüzde 9 faizle reeskont ve yatırım kredisi kullandırıyoruz"

Merkez Bankası'nın üretim, yatırım ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için üzerine düşen neyse onu yaptığını ve iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili düzenlemelerde belirtilen taahhütleri veren firmalara, bankalar aracılığıyla yüzde 9 faiz oranıyla reeskont ve yatırım kredisi kullandırıyoruz. Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Firmaların bu kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

Kavcıoğlu, konuşmasında Konya sanayisine de değinerek, "Türkiye'nin; ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında, kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya'nın da çok büyük payı var. Konya, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatla ekonomiye büyük katkı sunuyor." ifadelerini kullandı. (AA)