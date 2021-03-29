Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ilk röportajının meali: Ne dedi, ne demek istedi?

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk ayrıntılı açıklamasını Bloomberg’e yaptı. Teknik terimler ve ekonomi jargonuyla dolu bir açıklamaydı. Kavcıoğlu ne dedi, ne demek istedi?

“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz.”

Enflasyon inmeden bodoslama faiz indireceğimiz doğru değil. Enflasyonda düşüşü bekleyeceğiz. Enflasyon zaten yaza doğru inişe geçecek. Biz de o zaman faizi indiririz.

“Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız.”

Faizi indirirken enflasyonun yanı sıra Türkiye’ye sıcak para girip girmediğine, Brezilya, Güney Afrika gibi benzeri ülkelerdeki faizin seviyesine ve yurtiçinde vatandaşların dolar talebinin azalıp azalmadığına da bakacağız.

“Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum.”

15 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi indirmeyeceğiz.

“Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne isterse yapacağımız doğru değil, dünyadaki koşulları, Amerikan tahvillerini ve en önemlisi enflasyonun düşüp düşmediğini de gözeteceğiz.

“Ben prensip olarak da etik olarak da daha önceki kararlar hakkında yorum yapmayı doğru bulmuyorum.”

Benden önceki Başkan Naci Ağbal’ın aldığı kararları Yeni Şafak’taki köşemde eleştirdim ama durum değişti, artık Merkez Bankası başkanıyım. Ağbal’ı artık eleştirmeyeceğim. Merak ediyorsanız köşe yazılarıma bakın.

“Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi hedefimizi koruyoruz. Ayrıca Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir.”

Benden iki önceki başkan Murat Uysal döneminde Merkez Bankası’nın rezervleri boşaldı ama onu konuşmayalım. Rezervleri nasıl yerine koyacağımıza bakalım. Dolar düşerse rezervleri artıracağız.

“Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz.”

Murat Uysal döneminde olduğu gibi arka kapıdan faiz artırımına geri döneceğimiz iddiaları doğru değil. Başka faizleri kullanarak Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini artırmayacağız. Politika faizi olan haftalık repoyu kullanacağız. (Sadeleşme=Politika faizini kullanma.)

“Enflasyonda konjonktürel koşulların yanı sıra yapısal faktörlerin de etkili olduğunu görüyoruz. Bu durum merkez bankasının etki alanı dışında kalan fiyat değişimlerini sistematik hale getirebilmektedir. Para politikası ve diğer ekonomi politikalarının eşgüdümü büyük önem taşımaktadır.”

Enflasyonla sadece ben mücadele edemem. Faizi artırmak enflasyonu düşürmek için yeterli değil, özellikle gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için mali ve tarımsal önlemler de lazım. Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Ormancılık Bakanı’nın bana yardım etmesi lazım.