Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse TCMB döviz alımına başlayabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'in aktardığına göre Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

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