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Ekonomi

Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

24 Aralık 2021 13:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri ve Yiğit Bulut katılıyor.

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