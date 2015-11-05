T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Başçı: Enflasyon iyileşene kadar para politikasındaki sıkı duruş sürecek

"Mevcut politika duruşumuz döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici"

05 Kasım 2015 17:19

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ankara'da "Türkiye'de Dengeli Büyüme Görünümü" konulu bir sunum yaptı. Mevcut politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici olduğunu söyleyen Başçı, sunumunda para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirterek, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek" dedi.

Başçı, "Avrupa'daki talep artışı büyümeyi ve dengelenmeyi destekliyor. Açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabilir" diye konuştu.

ETİKETLER

erdem başçımerkez bankasıenflasyonsıkı duruşpara politikası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24