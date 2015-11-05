Merkez Bankası Başkanı Başçı: Enflasyon iyileşene kadar para politikasındaki sıkı duruş sürecek

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Ankara'da "Türkiye'de Dengeli Büyüme Görünümü" konulu bir sunum yaptı. Mevcut politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici olduğunu söyleyen Başçı, sunumunda para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sürdürüleceğini belirterek, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam edecek" dedi.

Başçı, "Avrupa'daki talep artışı büyümeyi ve dengelenmeyi destekliyor. Açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabilir" diye konuştu.